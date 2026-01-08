Van Guerreros ante Gavilanes en amistoso

Los Guerreros Reynosa FC quieren aprovechar al máximo los pocos días de pretemporada y por eso disputarán este sábado un partido de preparación en Matamoros, contra los Gavilanes, quienes también participan en la Liga TDP (Tercera División Profesional).

El encuentro está programado a las 10:00 horas en el Estadio El Hogar. El director técnico Jaime Jongitud quiere ver en acción a los 5 refuerzos que han traído para la segunda vuelta del torneo ya que busca modificar su once inicial.

Existe la posibilidad de jugar otro duelo amistoso que sería contra el Club Calor de Reynosa que participa en la Liga Premier aunque aún no se ha confirmado.

Los "Warriors" están con el tiempo encima ya que el viernes 16 de enero recibirán al San Pedro FC en el arranque del torneo oficial.







