Buscan los Guerreros salir del bache

Después de una semana caótica, donde perdieron sus dos partidos, los Guerreros Reynosa FC buscarán este viernes salir del bache en la jornada 12 jugando como visitantes ante los Gavilanes de Matamoros, en un partido con aroma a clásico fronterizo.

El conjunto reynosense necesita reaccionar pues bajó al octavo puesto con 18 puntos, pero el Grupo 16 sigue estando muy apretado y están a tres puntos del cuarto lugar que es Saltillo Soccer.

Por eso la urgencia de sumar para no rezagarse en la lucha por los puestos de liguilla cuando restan cuatro partidos para que termine la primera vuelta del torneo en la Liga TDP.

El horno no está para bollos en los Guerreros donde se rumora que a la directiva ya se le acabó la paciencia. El rival en turno viene de conseguir un triunfo como visitantes sobre el San Pedro FC que llegó como tanque de oxígeno, ya que llegaron a 12 puntos y se ubican en el lugar 11 de la tabla.



