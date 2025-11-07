Buscan los Guerreros poder sanar la herida

Los Guerreros Reynosa FC no tienen de otra este viernes más que ganar para sanar la tremenda herida que les dejó el Club de Fútbol Cadereyta hace unos días con la goleada de 5-0.

El conjunto fronterizo regresa a casa para completar la doble jornada en la Liga TDP y no buscan quien se las hizo sino quien se las pague.

El rival en turno en esta jornada 11 es el Club de Fútbol Gallos de Nuevo León, quienes vienen con los ánimos a tope ya que recetaron una goliza de 6-0 sobre el San Pedro FC.

Los Guerreros tienen prohibido perder, ya que serían alcanzados por los Gallos en 18 puntos.

El director técnico, Jaime Jongitud, tiene preparados algunos movimientos para este partido pues no le le gustó lo que mostraron sus pupilos en la jornada de media semana.



