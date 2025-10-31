Busca Guerreros sumar en su casa

Los Guerreros Reynosa FC están de vuelta en casa, en el estadio Polideportivo, para enfrentar un partido complicado este viernes ante un equipo que viene enrachado.

Los fronterizos necesitan sumar los 3 puntos en esta jornada 9 de la Liga TDP, pero enfrente tendrán al Club Calor de Coahuila, que llega con cinco partidos sin perder.

Los "Warriors" buscan regularidad y quieren ligar su tercer partido sin derrota. En la jornada anterior lograron echarse dos puntos a la bolsa, empatando contra Ramos Arizpe y ganando el punto extra en penales.

Por el momento ocupan el cuarto lugar del Grupo 16, con 16 puntos, están a seis puntos del líder que es Santiago FC, pero también les están pisando los talones el equipo de Saltillo Soccer y el propio Club Calor que viene con 14 unidades.

Los visitantes acumulan 4 triunfos y un empate, es decir, vienen con los ánimos muy arriba. En su más reciente partido golearon 4-1 al San Pedro FC.







