Reciben Guerreros a Saltillo

Los Guerreros Reynosa FC estarán cobijados por su afición este viernes cuando reciban en el Estadio Polideportivo al Saltillo Soccer FC, en partido correspondiente a la jornada 5 de la Liga TDP.

Hace unos días empataron como visitantes ante el entonces líder, el FC Santiago, pero hubo movimientos en el grupo 16 y ahora Saltillo es el nuevo líder del grupo. Esa situación para nada asusta a los "Warriors", quienes van por el triunfo para pegar un salto en la tabla.

Por el momento los fronterizos ocupan el sexto lugar con 8 puntos, pero están a solamente 3 unidades de su rival y de la cima. Será un choque de invictos, de hecho ambos conjuntos están entre los favoritos para avanzar a la liguilla en este sector. El Saltillo Soccer viene con los ánimos muy altos luego de golear en casa 5-3 al San Pedro FC.



