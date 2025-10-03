Deportes

Reciben Guerreros a Saltillo

Los Guerreros Reynosa FC estarán cobijados por su afición este viernes cuando reciban en el Estadio Polideportivo al Saltillo Soccer FC
  • Por: Alberto Gamboa
  • 03 / Octubre / 2025 -
Los Guerreros de Reynosa necesitan derrotar a Saltillo para dar un golpe de autoridad.

Los Guerreros Reynosa FC estarán cobijados por su afición este viernes cuando reciban en el Estadio Polideportivo al Saltillo Soccer FC, en partido correspondiente a la jornada 5 de la Liga TDP. 

Hace unos días empataron como visitantes ante el entonces líder, el FC Santiago, pero hubo movimientos en el grupo 16 y ahora Saltillo es el nuevo líder del grupo. Esa situación para nada asusta a los "Warriors", quienes van por el triunfo para pegar un salto en la tabla

Por el momento los fronterizos ocupan el sexto lugar con 8 puntos, pero están a solamente 3 unidades de su rival y de la cima. Será un choque de invictos, de hecho ambos conjuntos están entre los favoritos para avanzar a la liguilla en este sector. El Saltillo Soccer viene con los ánimos muy altos luego de golear en casa 5-3 al San Pedro FC.


