Los Guerreros visitan al líder FC Santiago

Los Guerreros Reynosa FC quieren mantenerse invictos pero les espera un reto muy complicado visitando al líder del Grupo 16, el FC Santiago que ha ganado sus tres partidos.

Una prueba de fuego tendrán los fronterizos en esta jornada 4 de la Liga TDP. Después de haber rescatado el empate en casa 2-2 contra Correcaminos, los Guerreros están fortalecidos anímicamente pues hubo un jalón de orejas en el vestidor, esto para evitar los excesos de confianza.

El técnico Jaime Jongitud se verá obligado a modificar su once inicial pues no podrá contar con uno de sus zagueros centrales, Johan Espinoza (#3), quien fue expulsado en la jornada anterior.



