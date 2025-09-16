¡Guerreros, a dar el grito!

El partido correspondiente a la jornada 2 contra San Nicolás FC se debió de jugar el pasado viernes, pero la Liga TDP lo reprogramó, en pleno Día de la Independencia, así que el equipo reynosense quiere dar el grito ante su afición.

El balón rodó en la Tercera División Profesional desde el pasado 5 de septiembre, pero los Guerreros no han jugado un solo minuto, esto debido a que el partido de la jornada inaugural contra San Pedro lo ganaron en la mesa.

Los jugadores están ansiosos por entrar a la cancha ya que acumulan más de 15 días sin jugar, solamente entrenando, lo cual anímicamente no ayuda mucho. Sea como sea se llegó la hora de la verdad y el conjunto reynosense buscará su segundo triunfo del torneo.

Estos equipos se enfrentaron en dos ocasiones durante la pretemporada, en el primer juego empataron 0-0 y en el segundo la victoria fue para los de Reynosa por 3-1.