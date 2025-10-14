¡No sueltan la cima!

Los Gambeteros y Somos de Barrio se han encargado de no soltar la cima, de la categoría Dominical Vespertina, por lo que en estos momentos la comparten con 22 puntos en la Liga de Futbol Rápido Nuevo Reynosa.

Ambas escuadras han realizado un buen torneo y se han convertido en protagonistas de conquistar el campeonato.

El accionar ofensivo de los Gambeteros es comandado por Rubén y Pedro Morones con 16 goles, respectivamente, mientras Martín Quiroz y Obed Hernández son los mejores atacantes con 16 y 10 dianas cada uno.

Por su parte Deportivo Reyes no se queda atrás al estar en el tercer puesto con 19 de los buenos, mientras en sus filas aparece el artillero del área Enrique Sierra que se ha convertido en el líder de goleo con 23.

En cambio, Panzas Verdes busca quedarse con el último boleto a la liguilla al estar en el cuarto escalón con 16 puntos, pero no tiene permitido titubear porque Rehabilitados está cazándolo de cerca con 16 unidades.



