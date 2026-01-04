Galácticos, campeones del Torneo de Fin de Año

Los Galácticos se encargaron de cerrar dignamente el 2025 al coronarse campeones del Torneo de Fin de Año de la Liga R-Siete Ladrillera.

Los Galácticos llegaron hasta la última instancia en la que se encargaron de imponer su ley en el terreno de juego al superar a su similar de Bandidos para de esta manera levantar el título.

El cuadro campeón estuvo en el Grupo A y quedó en el segundo puesto con 6 puntos, mismo que los Bandidos, pero la diferencia de goles fue factor que en dos encuentros solamente pudieron registrar 12 tantos y la defensa paso por algunos problemas al recibir siete anotaciones.

Dentro del mismo sector estaba el conjunto de Lágrimas y Risas que fue eliminado al no ganar, mientras en el Grupo B los Cuates fueron los líderes al ganar todos los partidos, dejando en el segundo puesto a los Amigos de Josu con seis de los buenos.