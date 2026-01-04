Deportes

Galácticos, campeones del Torneo de Fin de Año

Los Galácticos se encargaron de cerrar dignamente el 2025 al coronarse campeones del Torneo de Fin de Año de la Liga R-Siete Ladrillera.
  • Por: Josué Segura
  • 04 / Enero / 2026 -
Galácticos, campeones del Torneo de Fin de Año

Los Galácticos FC se alzaron con el campeonato del Torneo de Fin de Año.

Los Galácticos se encargaron de cerrar dignamente el 2025 al coronarse campeones del Torneo de Fin de Año de la Liga R-Siete Ladrillera. 

Los Galácticos llegaron hasta la última instancia en la que se encargaron de imponer su ley en el terreno de juego al superar a su similar de Bandidos para de esta manera levantar el título. 

El cuadro campeón estuvo en el Grupo A y quedó en el segundo puesto con 6 puntos, mismo que los Bandidos, pero la diferencia de goles fue factor que en dos encuentros solamente pudieron registrar 12 tantos y la defensa paso por algunos problemas al recibir siete anotaciones. 

Dentro del mismo sector estaba el conjunto de Lágrimas y Risas que fue eliminado al no ganar, mientras en el Grupo B los Cuates fueron los líderes al ganar todos los partidos, dejando en el segundo puesto a los Amigos de Josu con seis de los buenos. 

