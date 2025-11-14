Triunfo aplastante de los Diablos

Los encargados de encender el diamante fueron los Diablos que se mantienen dentro de los primeros lugares de la categoría D2 de la Liga Veteranos de Softbol, en su reciente encuentro le sacaron filo a los bates al imponerse 31-20 a Multiproyectos. Los escarlatas no le tuvieron ninguna piedad al lanzador Armando García que lo castigaron contundentemente con ataque de 13 carreras en la primera entrada, además de pegarle seis cuadrangulares para recetarle el descalabro, y en el séptimo rollo le agregaron al marcador 11 rayitas.

Por su parte el serpentinero Pablo Larios se apuntó el triunfo, aunque no la tuvo nada fácil logró salir bien librado del diamante producto a que tuvo el apoyo ofensivo de sus compañeros.

Los bateadores más encendidos fueron Gerardo Álvarez de 6-5, Esteban Padrón y Dimas Ávila pegaron dos jonrones, respectivamente, combinado con la actuación de Rosbel Ramírez que dio de 6-5 con tres bambinazos.



