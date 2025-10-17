Mantienen su paso ganador

Los Despreciaros le dieron duro a la pelota para despreciarla por completo para doblegar 12-6 a los Titanes, dentro de la jornada en la Liga Burocrática de Softbol.

Por espacio de cinco entradas completas el juego se mantuvo cerrado y en cualquier momento se pudo cargar para a un lado, así termino por suceder en el sexto inning cuando los Despreciados le encontraron cada uno de los lanzamientos a David Coronado para recetarle ataque de cuatro carreras.

Uno de los jugadores claves en ese penúltimo episodio fue César Martínez que encontró un pitcheo en buena zona para sacar la pelota por completo del diamante y de esta manera los Despreciados sentenciar las acciones para registrar un triunfo más en la temporada regular.

Otro de los peloteros claves fue Luis Cantú, que salió bien librado del terreno de juego, pero también se encargó en aportar en la ofensiva al irse de 4-2, de igual manera que su compañero Erick Flores y Martínez que disparo par de inatrapables, mientras Sergio Acosta detonó jonrón para mantener por la senda de la victoria y acercarse cada vez más en avanzar a la postemporada.



