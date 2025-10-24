¡Sorprende a Los de Balty!

Los Diamondbacks dieron la grata sorpresa durante la jornada de la Liga Burocrática de Softbol al pegarle 21-16 a Los de Balty, en juego correspondiente del Grupo B.

Los Diamondbacks han tenido una temporada regular demasiado complicada al estar en el sótano de su departamento por lo que este último encuentro fue de suma importancia conseguir el triunfo para mejorar un poco su récord.

El encuentro estuvo cargado de intensidad por los constantes batazos que se dieron en el diamante, pero el momento clave fue en la parte baja del tercer episodio cuando los D-Back organizaron largo desfile de nueve carreras producto a siete sencillos, que se combinaron con doblete y triple remolcador de Jesús Ramírez y Javier Reséndiz, respectivamente.

La lluvia de imparables no se detuvo en lo absoluto ya que la mecha siguió encendida en el cuarto inning donde apareció Brandon Moreno con largo cuadrangular y coronar el segundo rally de cuatro carreras y de esta forma encaminarse en conseguir su cuarto triunfo de la campaña.

El lanzador Jesús Ramírez aguanto el castigo de la ofensiva de Los de Balty, pero otro de los momentos claves fue en la alta del cuarto rollo al mandarlos en blanco al dugout y en las siguientes escenas les redujo la cantidad de carreraje.



