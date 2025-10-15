Coyotes lideran en béisbol UAT

Los Coyotes LCVP no aflojan el paso al mantenerse con ritmo y estar posicionados en el liderato del Torneo Estudiantil de Béisbol UAT.

En su reciente aparición, el lanzador Gael Falcón fue determinante para el triunfo de 3-1 sobre UDA.

La novena de Coyotes ha jugado buena pelota en toda la temporada regular y en estos momentos han clasificado matemáticamente a la postemporada, en la que van en busca de conseguir el bicampeonato.

El serpentinero Gael Falcón estuvo conectado con la zona de strike para controlar en todo momento a sus oponentes, a los que les permitió una carrera en la quinta entrada.

La ofensiva de los Coyotes se mantuvo apagada por algunos episodios, pero los peloteros que dirige Osvaldo Ponce se activaron en el quinto rollo para fabricar dos carreras, remolcadas con un doblete oportuno de Julián Castillo.







