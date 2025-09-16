Segunda derrota para Correcaminos

Los Correcaminos UAT se presentaron con el pie izquierdo en casa tras caer por paliza 36-0 ante los Potros ITSON, esto en la Semana 2 de la Liga Mayor (Conferencia Nacional) de la ONEFA.

Los emplumados fueron superados de principio a fin y de esta forma sufrieron su segunda derrota.

Los Corre están integrados por jugadores de las diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, entre las que están los Búfalos de Reynosa, pero el talento se ha quedado corto ante los rivales.

Al equipo naranja le urge un triunfo para tratar de aspirar a los playoffs.