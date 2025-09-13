Va el Correcaminos por su primer triunfo

Los Correcaminos UAT afinaron los últimos detalles para recibir este sábado 13 de septiembre a los Potros ITSON, en actividad de la Semana 2 de la Temporada 2025, Conferencia Nacional Norte, de la Liga Mayor de ONEFA.

En los emplumados participan jugadores de los Búfalos UAMRA (Reynosa) que buscan consolidarse en su primer año en la máxima categoría.

El duelo está pactado a las 15:00 horas en el Estadio Universitario del CU Victoria donde se espera el apoyo de la comunidad estudiantil.



