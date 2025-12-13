Los Compadres mantienen una productiva racha

Los Compadres mantienen con su excelente racha en el torneo nocturno de la Liga Lagunera de Softbol, ya que su reciente triunfo fue por la vía de la misericordia 15-5 sobre Cabritos.

Erick Román conectó dos cuadrangulares, mientras Oscar Fernández pego su primer tablazo de cuatro esquinas.

Por último, los mejores bateadores fueron, Erick Román de 3-3 dos fueron jonrones, Aizar Vázquez de 4-3 que fueron dobles, Simón Ramos de 3-2, Oscar Fernández también 3-2 y su primer vuela cerca, Luis Cruz 3-3 y Jesús Rodríguez pego un cuadrangular.



