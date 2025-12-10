Los Compadres se aferran al liderato

Los Compadres se han encargado de no soltar por nada el liderato del standing del Torneo Nocturno de la Liga Lagunera de Softbol y así lo dejaron en claro al vencer 11-6 a su similar de Conversación.

La fórmula que utilizaron fue construir ataques de tres y cuatro carreras para de esta forma encaminarse tranquilamente en llevarse el triunfo y continuar con el buen paso que arrastran de conquistar el título de temporada regular para después asegurar su boleto al playoff.

La batería pesada del line up estuvo comandada por René Macías al disparar tres imparables en cuatro turnos legales, seguido de la actuación de Sergio Gil y Jesús Rodríguez que se fueron de 4-2 y 3-2, respectivamente.

Por su parte el lanzador Gilberto Román contuvo los bates enemigos para darle un respiro a su ofensiva en sumar una victoria más en el torneo.