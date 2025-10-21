¡Súper líder, invicto... y campeón!

Los Catanes firmaron un torneo perfecto en la categoría Veteranos 34 y Más de la Liga de Futbol Unión Laguna luego de consagrarse campeones siendo líder y conservando el invicto.

Para cerrar con broche de oro vencieron al Corporativo Burgos en una emocionante final que se definió en la tanda de penales después de haber empatado 2-2 en tiempo regular.

El partido resultó como se esperaba, cerrado, con mucha lucha en el medio campo, pero también con buen fútbol ya que en ambos conjuntos había jugadores de gran nivel.

Los Catanes pegaron primero con la contundencia de su goleador, Eduardo Fernández, quien mandó la pelota al fondo de la red en la primera oportunidad que tuvo, con un remate de cabeza, apenas rozando el esférico para colocarlo lejos del arquero.

La respuesta fue inmediata y también con un remate de cabeza se empató el juego, por cortesía de Gustavo Rodríguez. En el segundo tiempo Corporativo Burgos le dio la vuelta al marcador, pero los Catanes no estaban dispuestos a perder su segunda final consecutiva.

Moisés Reyes llegó a la cita para rematar un centro de Carlos "Poper" Hernández y firmó el 2-2. Desde el manchón de castigo los Catanes fueron perfectos y Natanael Cavazos se vistió de héroe, primero metiendo su penal y luego como portero atajó un disparo.

Los Catanes y Corporativo Burgos brindaron una gran final que se tuvo que definir en tanda de penales.



