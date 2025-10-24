¡Los Búfalos mandan en beisbol!

Sin despeinarse, los Búfalos resolvieron la primera etapa de los Juegos Interfacultades UAT 2025 Zona Norte en la disciplina de béisbol. La manada de la Unidad Académica Reynosa Aztlán ganó por palizas sus dos compromisos, el primero por pizarra de 11-1 sobre los Bulldogs de Río Bravo y luego 10-1 sobre los Bravos UAMRR.

La novena de Reynosa, dirigida por el manager Gerardo Leal, está lista para enfrentarse la próxima semana ante el representativo de Matamoros, y en caso de salir victoriosos, estarían conquistando su campeonato número 22 en la Zona Norte.

El boleto se decidió en el clásico reynosense donde macanearon a los Bravos. César Monjaras tiró la ruta completa y fue la figura del encuentro, no solamente por la gran labor que hizo sobre el montículo, sino porque ofensivamente se fue de 4-4. El juego estuvo cerrado, pero en la parte alta del cuarto episodio explotaron los cañones rojiblancos con un rally de seis carreras.

Brandon Albertos conectó doblete y se llevó por delante a Jesús Vélez y a Cesar Monjaras. Raymundo Coronado también sacudió con doblete productor que prácticamente amarraba la victoria.



