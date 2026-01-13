Deportes

Van Búfalos en busca de más talento

Los Búfalos Uamra están armando un gran equipo de cara a la Temporada 2026
  • Por: Alberto Gamboa
  • 13 / Enero / 2026 -
Los Búfalos realizarán pruebas el próximo 19 de enero para apuntalar su equipo de Intermedia.

Los Búfalos Uamra están armando un gran equipo de cara a la Temporada 2026 de la categoría Intermedia de la Liga Universitaria de Fútbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (LUFAUAT) y buscan más talento local. Por eso llevarán a cabo un tryout (pruebas) para encontrar 45 jugadores que integrarán al equipo.

El llamado es para todos los jóvenes de entre 16 y 21 años de edad, quienes deberán presentarse el próximo 19 de enero a las 17:00 horas en el campo del Gimnasio de la UAT.  

El día 6 de febrero se llevará a cabo el congreso de la LUFAUAT, en Ciudad Victoria, donde se dará a conocer el calendario de partidos y la fecha para el arranque de la temporada, pero la manada de Reynosa le está ganando tiempo al tiempo para tener el equipo listo, ya que son candidatos al título.  



