Van Búfalos por el Tazón del Noreste

Los Búfalos UAMRA quieren traerse a casa el Tazón del Noreste II, pero para eso tendrán que derrotar a los Whitehorns de Monterrey en un atractivo duelo que se llevará a cabo el próximo sábado 20 de septiembre, en el Club Ducks Football de Apodaca, Nuevo León a las 10:00 horas.

La manada reynosense continúa fogueando a su equipo Juvenil AA y este desafío llega en excelente momento, ya que el coach Oscar Garza busca rivales de este calibre para saber en qué nivel podrán competir en los siguientes meses.

Los jugadores están ansiosos pues hace unos días, debido a las fuertes lluvias, se suspendió el partido que tenían pactado en Valle Hermoso, contra los Halcones Negros UAMVH.