Foguean Búfalos a sus juveniles

Los Búfalos UAMRA continúan fogueando a su equipo Juvenil AA y este sábado 13 de septiembre viajarán al municipio de Valle Hermoso para enfrentarse en partido amistoso a los Halcones Negros UAMVH. El duelo se ha confirmado a las 11:30 horas en el Parque Olímpico donde se espera mucho apoyo para los emplumados.

La manada de Reynosa va por su segundo ensayo ya que el pasado fin de semana cruzaron el puente internacional para enfrentarse a los Warriors de Santa Rosa, Texas en un partido que les dejó la derrota por 42-0 pero también una gran experiencia al enfrentarse a un equipo que participa en un nivel más alto de fútbol americano colegial.

Los Búfalos tienen en su agenda de septiembre y octubre partidos de preparación en Monterrey y Saltillo.



