¡Mandan en tochito!

Los Búfalos de la Unidad Académica Reynosa Aztlán se coronaron en la etapa regional de los Juegos Interfacultades UAT 2025 en la disciplina de tochito.

La manada fronteriza derrotó a los Halcones de Valle Hermoso en un apretado duelo que terminó a favor de los reynosenses por marcador de 27-20.

De esta forma los Búfalos lograron su tercer campeonato regional consecutivo y representarán a la Zona Norte en la etapa Estatal que se disputará en los primeros meses del próximo año.

Fue un juego de toma y daca donde los dos equipos se brindaron al máximo en el terreno de juego. Ambos pudieron ganarlo, pero el equipo de la Uamra sacó a flote la experiencia de sus mejores jugadores para inclinar la balanza a su favor.

Ethan Guzmán fue el mejor anotador y apareció cuando más lo necesitaba su equipo. Zabdiel Mallozi también salió inspirado. El mariscal de campo David Canseco estuvo fino en los controles.

El equipo campeón podrá reforzarse para la siguiente etapa donde se medirán ante los campeones de las zonas centro y sur.



