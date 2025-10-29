Segunda victoria de Los Bravos

Segunda victoria de Los BravosLos Bravos de la Unidad Académica Reynosa Rodhe lograron su segunda victoria de la Temporada 2025
Los Bravos de la Unidad Académica Reynosa Rodhe lograron su segunda victoria de la Temporada 2025 de la categoría Novatos, tras vencer en casa a los Zorros de Comercio (Ciudad Victoria) por marcador de 13-8.
De esta forma, el equipo azul y oro avanza invicto en la Liga Universitaria de Fútbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
En la jornada inaugural habían derrotado a los Coyotes del Tec Reynosa.
El coach Adalberto Cobos ha encontrado el equilibrio con una defensiva muy aplicada y una ofensiva que ha sido contundente.
Los Bravos enfrentarán su primera visita de la temporada este fin de semana, y será una prueba de fuego para saber de una vez por todas si están entre los candidatos al título.
