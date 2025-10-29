Segunda victoria de Los Bravos

Los Bravos de la Unidad Académica Reynosa Rodhe lograron su segunda victoria de la Temporada 2025 de la categoría Novatos, tras vencer en casa a los Zorros de Comercio (Ciudad Victoria) por marcador de 13-8.

De esta forma, el equipo azul y oro avanza invicto en la Liga Universitaria de Fútbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

En la jornada inaugural habían derrotado a los Coyotes del Tec Reynosa.

El coach Adalberto Cobos ha encontrado el equilibrio con una defensiva muy aplicada y una ofensiva que ha sido contundente.

Los Bravos enfrentarán su primera visita de la temporada este fin de semana, y será una prueba de fuego para saber de una vez por todas si están entre los candidatos al título.







