Avanzan Bravos a los playoffs

Con el triunfo sobre los Vaqueros de Ciudad Victoria por marcador de 14-0 en la última jornada del rol regular, los Bravos Reynosa Rodhe lograron avanzar a los playoffs de la liga Universitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, categoría Novatos.

El equipo azul y oro cerró de gran forma la fase de grupos, dieron un golpe de autoridad jugando como visitantes y eso los pone como favoritos en la siguiente ronda.

La gran noticia es que los Bravos jugarán las semifinales en casa recibiendo el próximo sábado 15 de noviembre a los Cuernos Largos de Veterinaria a las 12:00 horas en el campo de la UAT Rodhe.

El equipo de la UAMRR está a un paso de la final y el entrenador Adalberto Cobos no está dispuesto a dejar escapar la gran oportunidad, es por eso que ha mentalizado a sus jugadores para que hagan pesar su casa como nunca.







