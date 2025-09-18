¡Que suene la campana!

Los boxeadores reynosenses están listos para defender su territorio el próximo viernes 19 de septiembre a las 20:00 horas en el ring de la Arena Coliseo, donde se enfrentarán ante los duros pugilistas de Gómez Palacio, Durango.

El Gimnasio de Don Joel Soto organiza esta atractiva función donde se dará el esperado debut de Gerardo el "Bendito" Estopellan, quien trae todas las ganas del mundo y su primer rival en el profesionalismo será Jesús Antonio Morales.

En otro de los pleitos figura el orgullo de la colonia La Cima, Omar el "Diablito" Luna, quien se medirá ante Manuel Murillo. El reynosense César Vázquez tendrá el honor de protagonizar la pelea estelar contra Jesús Barraza.

Los peleadores de casa dieron sus primeras impresiones el miércoles ante los medios de comunicación que se dieron cita en una concurrida rueda de prensa.

Este jueves al medio día se llevará a cabo la ceremonia de pesaje en conocido restaurante de la localidad.



