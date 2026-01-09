Amigos de Tijerina gana postemporada

Los Amigos de Tijerina nunca dejaron de batear por espacio de las siete entradas reglamentarias para superar dramáticamente a los Astros por pizarra de 21-20 y de esta forma alzarse con el campeonato de la letra C del Torneo Nocturno de la Liga Burocrática de Softbol.

Los peloteros de Tijerina estuvieron efectivos en la caja de bateo en la que terminaron por crear una productiva delantera y que defendieron hasta el último out, aunque por momentos atravesaron complicaciones y estuvieron cerca de verse abajo en el marcador.

Todo apuntaba que los Amigos de Tijerina iban a tener un cierre tranquilo de partido al estar arriba 21-13, pero en la última entrada los Astros despertaron para dar su último largo ataque de siete carreras para acercarse peligrosamente, pero al final no les termino por alcanzar y se le escapo la oportunidad de darle la vuelta a las acciones.

El lanzador Osvaldo Guarneros salió a flote en este cardiaco inning para adjudicarse el triunfo, el cual también con el bate pegó par de imparables, de igual manera que Pablo Cruz.







