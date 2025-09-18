Amigos de Jrs., a un paso de la Final

La postemporada del Torneo Nocturno de la Liga Federal Independiente de Softbol está en su mejor momento, ya que los Amigos de Jrs., se encuentran demasiado cerca de avanzar a la final tras imponerse 15-5 sobre Amigos de Checo.

Los Juniors salieron completamente inspirados al campo Ramiro Saracho para descargar largo ataque de ocho carreras en la séptima entrada y de esta manera encaminarse al triunfo.

El line up de los Amigos de Jrs., se aplicó a fondo por conducto de Aizar Vázquez y Antonio Hernández que conectaron de 4-3, respectivamente, mientras sus compañeros Kevin Cabello y Daniel Posada dispararon cuadrangulares para sentenciar su actuación de 3-2 y el receptor José Rivas no se fue con las manos vacías al detonar jonrón.



