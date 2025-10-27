Lorenzo y Sofía van por premio al Atleta del Año

Con la apertura de la convocatoria del Premio Estatal del Deporte 2025, Manuel Virués, director general INDE Tamaulipas, vio con buenas probabilidades de competir por una nominación en la categoría Atleta del Año a los reynosenses Lorenzo Martínez y Sofía García.

Lorenzo, fue nominado en dicho departamento el año pasado, al pertenecer a la Selección Mexicana de Voleibol juvenil y actualmente ha participado en justas nacionales e internacionales, mientras Sofia fue ganadora de la medalla de oro del Campeonato Mundial de Duatlón en Pontevedra, España.

¨La zona norte es una muy fuerte porque se cuenta con municipios como Reynosa, Matamoros, toda esa franja de la zona norte de Tamaulipas promete mucho y va a muchos eventos nacionales e internacionales¨, comentó Virués, que tiene planeada una visita a esta ciudad para sostener una plática con entrenadores y atletas.

Sabedor de las deficiencias estructurales que cuenta actualmente el Centro de Alto Rendimiento ¨Miguel Smer Verdín¨ ha solicitado que se apruebe un presupuesto para realizar las mejoras pertinentes para que los deportistas cuenten con mejores instalaciones deportivas.

¨Metimos un anteproyecto, pero necesitamos el palomazo y visto bueno del gobernador Américo Villarreal y visto bueno de la secretaria de Bienestar Social Dra. Silvia Casas, esperemos mejorar el campo de beisbol, futbol y mejorar las deficiencias que se tienen en las oficinas¨, explicó.







