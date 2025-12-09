Superan los López a Club Cabello

Con pitcheo efectivo de Jesús Almazán y con cuadrangulares conectados a la hora cero fue la fórmula que utilizaron los López para superar 16-8 a Club Cabello y ponerse al frente de la serie de campeonato (1-0) de la categoría Libre del Club Social y Deportivo de Veteranos y Jubilados.

¿Cómo ocurrió la victoria de los López?

Los dos mejores equipos de la temporada regular se encontraron en el diamante Manuel Pavón Mortera para disputarse el título de playoff y los encargados de pegar primero fueron los azulejos que a base de jonrones cargaron la balanza a su favor. Certero madruguete aplicó los López en la primera entrada al rayar ocho anotaciones que fueron construidas por los efectivos vuelacercas de Julián Castillo, Christopher Pérez y Raúl Salazar, mientras en la segunda tanda de bateo José Romero no se fue en blanco al también detonar bambinazo para aumentar la distancia.

Detalles del partido entre López y Club Cabello

Pese a que el abridor Almazán le cazaron algunos de sus envíos, logró recomponer el camino para colgar diversos ceros y apuntarse el importante triunfo, mientras la contraparte de Miguel Cabello, que cuenta con mucha experiencia, no tuvo la mejor de su apertura al ser fuertemente castigado en el primer rollo por lo que no pudo evitar el descalabro.

Impacto de los cuadrangulares en el juego

La victoria de los López no solo les da una ventaja en la serie, sino que también resalta la importancia de los cuadrangulares en el béisbol, mostrando cómo pueden cambiar el rumbo de un partido en momentos clave.