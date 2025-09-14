Suspenden la liguilla por las lluvias

El mal estado de las canchas, debido a las lluvias recientes, provocaron que la Liga Unión Laguna de futbol suspendiera el arranque de los cuartos de final en la categoría Veteranos 34 y Más.

Los partidos de la liguilla tendrán que esperar una semana más para poderse jugar, el sábado 20 de septiembre con choques muy interesantes.

El súper líder, Catanes se medirán ante Rancho Grande, Corporativo Burgos va contra La Raza Crack, los Leones Blancos se eliminarán ante los campeones Chivas HR y Potros Veymar va contra Musa FC.