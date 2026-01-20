Convocan a taekwondoínes reynosenses para selectivo previo a estatal

La actividad de las eliminatorias municipales continúa en el Polideportivo y ahora toca el turno a la disciplina de Taekwondo.

Reynosa busca conformar su selección rumbo a la etapa Estatal y la convocatoria va dirigida a todas las instituciones educativas, clubes y público en general para que registren de forma gratuita.

El llamado es para los taekwondoínes de las categorías 10-11 años (2016–2015), 12-14 años (2014–2012), 15-17 años (2011–2009) y 18-20 años (2008–2006) en ambas ramas (varonil y femenil).

La junta previa para el registro se llevará a cabo los días 26 y 29 de enero a las 14:00 horas.

El evento esta programado para el sábado 31 de enero a partir de las 9:00 horas.



