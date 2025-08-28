Listos en la LIMUFUT para un nuevo torneo

El balón rodará a partir del próximo fin de semana en una de las ligas más tradicionales e importantes de Tamaulipas. Cabe resaltar que la LIMUFUT está afiliada a la Asociación de Fútbol de Tamaulipas lo cual les permite a todos los jugadores participar en los torneos oficiales avalados por el sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol.

Este jueves se publicará el rol de juegos de la jornada 1.



