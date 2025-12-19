Listo ´Bendito´ para el último tiro del 2025

El reynosense Gerardo el "Bendito" Estopellan superó sin problemas la báscula y este viernes subirá al ring en Monterrey para su último combate del año contra el regiomontano Luis Enrique Sustaita.

El pugilista fronterizo se mostró tranquilo, serio y muy concentrado durante la ceremonia de pesaje celebrada la tarde del viernes. Gerardo pesó 63.800 kilogramos mientras que su rival 63.500 así que el tiro quedó amarrado a 4 rounds en peso súper ligero.

Ha ganado sus dos anteriores combates y el objetivo es continuar invicto. El "Bendito" del Gimnasio de Don Joel Soto ya sabe lo que es ganar en Monterrey, pues hace unos meses se lució y noqueó en el primer round.



