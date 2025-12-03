Equipos definidos para la liguilla de la Liga R-Siete

Tras un largo campeonato regular han quedado completamente definidos los equipos que van a estar en la liguilla de la categoría Empresarial de la Liga R-Siete Ladrillera.

¿Quiénes son los equipos clasificados a la Liguilla?

Los jugadores del equipo Enriquez FC fueron los más dominadores absolutos de la tabla general y al quedarse en el primer lugar de la categoría con sus 43 puntos, gracias al buen trabajo realizado durante todas 16 jornadas en las que ganaron un total de 14 cotejos, perdieron uno y empataron otro.

Además, se convirtieron en una de las mejores ofensivas y defensivas con 75 y 38 goles, respectivamente.

Detalles sobre el desempeño de Enriquez FC

Los Galácticos también se destacaron al quedar en el segundo puesto con 35 unidades, convirtiéndose en otro de los candidatos a pelear por llegar a la final y posteriormente al campeonato.

Los Vaqueros no hicieron un mal trabajo al salir victoriosos en 11 ocasiones y perder en 5 juegos, sumando un total de 33 puntos. Los conjuntos de Los del 8, Supply, Farza, Camaleones y Recoperos también accedieron a la fiesta grande.