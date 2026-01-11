Listas finales en Liga Veteranos

Con un total de cinco finales es como se va desarrollar la jornada dominical de la Liga Veteranos de Softbol.

La época vacacional decembrina interrumpió las hostilidades, pero en este naciente 2026 están de vuelta con el objetivo que diversos planteles obtengan el campeonato en sus distintas letras.

En el diamante del Veteranos 1 los encargados en poner el desorden para ir en busca de conquistar la categoría E son Torpedos ante Novatillos y los otros finalistas del mismo departamento son Reales ante Ahijados de Olán.

Las emociones van en aumento al momento que se presente El Triunfo, que va arriba en la serie 1-0, y busca que el título se quede de su lado ante su similar de Titanes, final correspondiente a la D3.

En otro de los aguerridos duelos Deportivo Génesis recibe en doble cartelera a Malena Viajes a las 14:15 y 16:00 horas.