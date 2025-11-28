Deportivo Génesis, campeón de la D4

Matemáticamente Deportivo Génesis se adjudicó el campeonato de temporada regular de la categoría D4 y se ha convertido en serio candidato para quedarse con el título de playoff de la Liga Veteranos de softbol. En su reciente encuentro superaron por pizarra de 13-8 a Malena Viajes para mantener su paso ganador.

¿Qué ocurrió?

Los peloteros de Génesis abrieron fuerte la primera entrada con ataque de cinco carreras, de las cuales dos fueron cortesía de Daniel Maldonado con cuadrangular para de esta manera mantener la mecha encendida en el resto de los episodios.

Rogelio Cruz fue efectivo en sus cuatro turnos legales al disparar tres imparables, seguido de Daniel Maldonado que se encargó en detonar jonrón, mientras Esteban Padrón y Jesús Mejía también colaboraron con par de inatrapables, respectivamente.

¿Cuál fue la actuación del lanzador?

Ante el buen trabajo ofensivo fue suficiente para que el trabajo del lanzador Juan Guzmán estuviera custodiado en todo momento para de esta forma apuntarse la victoria y mantener el paso sólido en la búsqueda de quedarse con el gallardete.