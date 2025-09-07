Supera Compas a Taquería Jr.

Los peloteros de los Compas estuvieron atinados para detonar largo ataque de 10 carreras en la cuarta entrada para encaminarse en superar 24-18 a Taquería Jr., dentro de la actividad del torneo nocturno de la Liga Veteranos de Softbol.

Durante la actual temporada regular los Compas han jugado buena pelota por lo que en estos momentos se colocan en los primeros lugares del standing, además se han convertido en uno de los serios candidatos para quedarse con el campeonato.

Uno de los momentos de mayor importancia en las hostilidades fue en la parte del cuarto rollo cuando los Compas estaban en desventaja 9-14, pero en el cierre de la misma escena castigaron fuertemente con 10 rayitas al serpentinero Javier Bautista, el cual no puedo esquivar el descalabro.

Dentro de los mejores bateadores fueron Osvaldo Arguelles que se fue de 4-4, Andrés González 4-3 con un jonrón, Bernardo González que en cuatro turnos pegó dos bambinazos, seguido de Javier Juárez y Luis Arredondo que conectaron par de imparables.