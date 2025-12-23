¡Con boleto a la final!

Con un total de ocho cuadrangulares e imponente ataque de 12 carreras en la segunda entrada fue suficiente para que los peloteros de El Triunfo doblegarán 28-15 a los Amigos de Chano Cavazos y de esta forma ganarse el boleto a la final de postemporada de la categoría D3 de la Liga Veteranos de Softbol.

El cuarto bate Alberto Fernández estuvo en plan grande al detonar tres jonrones en seis turnos legales, mientras su compañero Abel Frías aportó dos jonrones a la causa, seguido de los también batazos grandes de Ángel García, Daniel Fernández y Abdiel Rivas.

Pese que los Amigos de Chano Cavazos se defendieron con todo su arsenal no pudieron mantener el ritmo de sus oponentes, además el lanzador Edgar Rodríguez fue determinante junto a su defensiva en redondear ceros en la segunda y séptima entrada.

En cambio, el ataque de El Triunfo fue aplastante en el segundo inning cuando descargaron vuelacercas de Abdiel Rivas y Fernández, que se combinaron con un total de seis sencillos que terminaron en aumentar la distancia 17-3.

Durante el tercer episodio agregaron tres más a la cuenta y en la cuarta escena Frías disparo bambinazo solitario para encabezar el resto de los cinco viajes al pentágono y de esta manera asegurar la clasificación a la serie de campeonato en la que se van enfrentar a los Titanes.



