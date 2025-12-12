Serie dividida

Nada está escrito en la serie semifinal de playoffs de la categoría D2 en la Liga Veteranos de Softbol. Los Bulldogs tomaron el mando al presumir todo su bateo al ganar por pizarra de 22-7, mientras en el segundo de las hostilidades las Espuelas se mantienen con vida dramáticamente al salir vivos al son 24-23.

Ramiro Hernández fue la gran figura tras encabezar la ofensiva al destapar con cuatro cuadrangulares, mientras Antonio Hernández no se fue en blanco al también colaborar con par de jonrones, seguido por Miguel Rodríguez, Marco Cuervo, Rodrigo López y Ernesto Cortéz pegaron un vuelacerca, respectivamente.

En tanto, el lanzador Bernardo Galicia obtuvo el triunfo al realizar un buen trabajo, que fue respaldado con los rallys que fabricaron cinco carreras en la primera entrada, agregaron cuatro y ocho rayitas en el cuarto y quinto inning.

Durante el segundo duelo de la semifinal estuvo cargado de emoción y mucho dramatismo, pero al final las Espuelas ganaron para obligar a un tercero y definitivo encuentro.

Espuelas gano con rally de seis carreras en la parte baja de la séptima dejando en el terreno Bulldogs que ganaban 23-18. Los mejores bateadores Gerardo Ugalde con par de jonrones, Edgar Rodríguez y Yahir García la botaron también.



