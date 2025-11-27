Transportes Express derrota a Pájaros Locos

El lanzador Salvador Banda fue auxiliado en el momento oportuno por la ofensiva de Transportes Express para doblegar 12-8 a los Pájaros Locos, dentro de las acciones de la Liga Veteranos de Softbol.

¿Qué ocurrió?

Los transportistas tuvieron dos elementos claves a su favor. El primero fue la actuación del lanzador Banda que por espacio de siete entradas completas pudo contener a sus contrincantes, aunque por momentos si atravesó complicaciones, y el segundo fue el rally de siete carreras que registraron en la segunda entrada.

Banda, que estuvo plantado en el centro del diamante Veteranos 1, consiguió recetar tres ceros en forma consecutiva, pero en el cuarto y sexto rollo ligeramente le cazaron sus envíos al permitir anotaciones, pero no terminaron por arrebatarle el triunfo.

¿Quiénes destacaron en el bateo?

En lo que corresponde en el bateo de transportistas, Leo Quintanilla, Ismael Moreno y Manuel Zetina pegaron cuadrangulares, seguido de Israel Vázquez que pegó de 4-3 y Román Ramírez que también destacó con par de imparables que conectó para redondear la victoria.