Mantienen Osas el paso ganador

Las Osas se vieron en la necesidad de exigirse a fondo para poder salir bien libradas del diamante al vencer 21-18 a las Vikingas, dentro de la temporada regular de la Liga Veteranos de Softbol.

Ambos planteles presumieron por siete entradas completas el accionar ofensivo con el que cuentan, pero las que resultaron con mayor peligro fueron las Osas que con este buen resultado se mantienen dentro de los primeros lugares del standing.

¿Cuál fue el desempeño de las jugadoras?

La as de la rotación Mitzy Reyes condujo a las Osas en sumar un triunfo más, además de continuar con su buen paso en plano individual, mientras Vicky Pérez terminó por ser castigada en episodios claves por lo que ya no pudo esquivar el descalabro.

La balanza se cargó en definitiva a las Osas cuando registraron ataques de cuatro y cinco carreras para de esta forma dejar a las Vikingas desarmadas y no tener la capacidad de reacción.

¿Quiénes destacaron en el bateo?

Entre las mejores bateadoras destacaron, Perla Lorenzana de 5-5 para un domingo alegre, Daniela Sánchez de 5-4, Inés Escobar e Isela García ambas de 5-3, y Arim Molina de 4-3.