Obligan Novatillos el tercer encuentro

Los Novatillos estaban contra la pared, pero en la séptima entrada empataron el juego 9-9 para decidir las acciones en extrainning al son de 11-10 sobre Torpedos Crew, empatando (1-1) la serie de campeonato de la letra E de la Liga Veteranos de Softbol.

¿Cómo lograron los Novatillos empatar el juego?

Todo apuntaba que los Novatillos iban a quedarse con el subcampeonato al estar abajo en el marcador, pero inesperadamente respondieron en la última tanda de bateo para extenderse al octavo rollo donde se encargaron de agregar las dos carreras que marcaron la diferencia y dejar tendidos en el terreno a los Torpedos.

Detalles del partido entre Novatillos y Torpedos Crew

El lanzador Manuel Palacios se vio en la necesidad de estar concentrado en todo momento por la intensidad en la que se presentó el partido y eso lo condujo en apuntarse el triunfo, mientras Manuel González titubeó en las entradas extras y terminó cargando con el descalabro.