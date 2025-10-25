¡Es el máximo romperredes!

El equipo de Corporativo Burgos no se fue con las manos vacías en la Liga de Fútbol Unión Laguna, ya que pueden presumir que tienen al mejor goleador del Torneo Veteranos 34 y Más.

El delantero Gustavo Rodríguez recibió con mucho orgullo el trofeo como máximo romperedes de la temporada tras marcar 25 goles, superando por 10 tantos a sus más cercanos perseguidores.

El presidente de la Liga Unión Laguna, Juan Morales, le entregó el galardón ante los aplausos de sus compañeros y rivales.

Gustavo estuvo imparable en la liguilla y también hizo un gol en la gran final que terminó empatada 2-2, para su desgracia en la tanda de penales cayeron contra los Catanes y se quedaron con el subcampeonato.

Pero eso no empaña la gran temporada de "Tavo" que seguirá siendo uno de los jugadores más buscados por los equipos de paga en las diferentes ligas locales y regionales.

Tal vez algunos no lo recuerden, pero tuvo un buen paso en el fútbol profesional de la Segunda División con varios clubes, destacando el extinto Reynosa FC.