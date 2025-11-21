Coyotes van a final del Torneo Nocturno

La postemporada vive su mejor momento y los Coyotes se convirtieron en finalistas del Torneo Nocturno de la Liga UAT, tras superar cómodamente 15-5 a su similar de Amsterdam y de esta manera cargar la serie a su favor 2-1.

¿Qué ocurrió?

La serie llegó hasta las últimas instancias ya que primeramente los Coyotes doblegaron por paliza 14-3, después Amsterdam se repuso dramáticamente en el segundo de las hostilidades por pizarra de 9-8 y en su reciente encuentro los Coyotes aullaron fuerte para estar colocados en la final.

¿Quiénes fueron los destacados en el juego?

Sin duda alguna los mejores bateadores fueron Diego Flores al descargar tres imparables en cuatro turnos legales, mientras sus compañeros Armando Luna, Juan Romero, Arit López y Octavio Del Ángel pegaron de 4-2. Con este accionar ofensivo fue suficiente para que el trabajo del lanzador Jesús Mejía luciera y saliera del diamante universitario con la victoria, luego de apagar los bates enemigos.