La Kelly presente en Serie Nacional de la Big League

La Liga Treviño Kelly de Reynosa se encuentra participando en la Serie Nacional de la Categoría Big League, con sede en Córdoba, Veracruz.

La novena fronteriza se presentó con el pie derecho tras vencer por pizarra de 1-0 a los Saraperos de Saltillo con una joyita de pitcheo a cargo de Juan "Cachorro" Castillo.

El segundo duelo del torneo se quedó en suspenso ya que la lluvia hizo de las suyas. Se jugaba la parte baja de la séptima entrada con la pizarra favorable a la Liga Mitras 3-2.

Pero el equipo de Reynosa estaba a la ofensiva, con corredores en base y sin outs. El juego se reanudará este martes para definir al ganador. Este martes la Kelly también se estará enfrentando ante la Liga Kora de Nayarit.







