Guerreros listos para la jornada doble

Este martes 4 de noviembre rueda el balón en la Liga TDP con doble jornada y los Guerreros Reynosa FC jugarán como visitantes en contra del Club de Fútbol Cadereyta.

Un partido bravo se le presenta al conjunto fronterizo en la jornada 10, ya que enfrente está el sublíder del Grupo 16, que por el momento suma 23 puntos y van por la cima.

Los Guerreros ocupan el cuarto lugar de la tabla con 18 unidades y saben que una victoria los acercaría más que nunca a los puestos de honor.

El conjunto reynosense viene de empatar en casa ante el Club Calor, donde sumaron el punto extra en penales. La buena noticia es que para este compromiso ya podrán contar con el portero titular Juan Cavazos, quién fue suspendido un juego tras la expulsión en Ramos Arizpe.

El rival llega con los ánimos muy arriba pues golearon como visitantes 3-6 al equipo San Pedro FC.

Será una semana muy movida para los Guerreros quienes volverán a jugar el próximo viernes 7 de noviembre, en casa, la jornada 11 contra el Club de Fútbol Gallos Nuevo León.



