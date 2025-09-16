Ya se estrenó en la Liga TDP

El reynosense Brando Martínez no tardó mucho tiempo en debutar y marcar su primer gol con el Club de Futbol Cadereyta, dentro del campeonato de la Liga TDP (Tercera División Profesional).

Apenas en la jornada 1 jugó sus primeros minutos con el cuadro regiomontano, pero en la reciente fecha 2 no titubeó en ningún momento en hacer uso de su disparo de larga distancia para estrenarse en el triunfo de visita por marcador de 3-1 sobre Club Calor Lerdo.

Una de las tantas cualidades que tiene el defensa fronterizo es que se suma constantemente al ataque para tener presencia dentro del área para hacer daño, dejándolo claro en este inicio de torneo.

Édgar Barrón, director técnico de Cadereyta, fue parte fundamental en la formación juvenil de Martínez en su paso por los Mineros de Reynosa, ahora Bravos, por lo que en este momento le dió la oportunidad para que se muestre y se gane un lugar en el cuadro titular.

El playera 20 de Martínez ha tenido mucha actividad en este amanecer de torneo de la Liga TDP al sumar un total de 149 minutos, mientras en la Copa Promesas jugó un total de 45 minutos.

En lo que corresponde a Cadereyta se ubica en el segundo lugar del Grupo 16 con 5 puntos, estando abajo por una unidad del líder Correcaminos UAT.



