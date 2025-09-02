Semana de debut en la Liga TDP

Semana de debut en la Liga TDPLlegó la hora de la verdad para los Guerreros Reynosa FC, quienes están listos para debutar este viernes 5 de septiembre en la nueva Temporada 2025-2026 de la Tercera División Profesional.
Se acabaron los ensayos y se viene el primer partido oficial en su regreso a la frontera, después de haber jugado el torneo pasado en San Luis Potosí. La primera misión será como visitantes, ante el equipo San Pedro 7-10 FC.
El equipo fronterizo está afinando detalles y durante la semana estarán entrenando en canchas de pasto sintético para acoplarse a esta superficie.
El cuerpo técnico encabezado por Jaime Jongitud no tiene ninguna duda respecto a los once jugadores que mandará de inicio. Otra buena noticia es que no hay lesionados así que solamente están contando las horas para que se dé el silbatazo inicial.
