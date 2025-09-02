Semana de debut en la Liga TDP

Se acabaron los ensayos y se viene el primer partido oficial en su regreso a la frontera, después de haber jugado el torneo pasado en San Luis Potosí. La primera misión será como visitantes, ante el equipo San Pedro 7-10 FC.

El equipo fronterizo está afinando detalles y durante la semana estarán entrenando en canchas de pasto sintético para acoplarse a esta superficie.

El cuerpo técnico encabezado por Jaime Jongitud no tiene ninguna duda respecto a los once jugadores que mandará de inicio. Otra buena noticia es que no hay lesionados así que solamente están contando las horas para que se dé el silbatazo inicial.







