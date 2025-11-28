Guerreros visitan a los Leones

Se viene la jornada 14 y penúltima de la primera vuelta en la Liga TDP, y los Guerreros Reynosa FC están listos para visitar este sábado a los Leones de Nuevo León.

El conjunto fronterizo está motivado luego de regresar a la senda del triunfo y buscan recuperar terreno ganando sus dos últimos compromisos del año.

Los "Warriors" marcaron 5 goles en su más reciente compromiso. Por su parte, los Leones vienen de perder 2-0 ante el San Pedro FC. El técnico Jaime Jongitud tiene plantel completo así que echará toda la carne al asador.